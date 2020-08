Il premier Conte a Ceglie Messapica scende in «Piazza»

CEGLIE MESSAPICA - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scelto la Puglia per quella che potrebbe essere l’ultima sua uscita pubblica prima della pausa estiva. A Ceglie Messapica, nella terra dei trulli e degli ulivi, il premier ha raggiunto il Municipio, accompagnato dalla compagna Olivia Paladini, il cui numero di presenze al fianco del capo del governo aumenta con il passare delle settimane.

Il premier è atteso per le 20.30 all’evento La Piazza, dove sarà intervistato sul palco dal direttore di Affariitaliani.it Angelo Maria Perrino.

L'INCONTRO CON ASSOCIAZIONI GENITORI DI TARANTO - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato alcune associazioni di genitori di Taranto, al municipio di Ceglie Messapica dove in serata sarà intervistato nella piazza principale della località. In particolare, a riferire dell’incontro, è l’associazione Ets, che si occupa delle conseuguenze sanitarie e ambientali dello stabilimento ex Ilva. «Giorni fa, abbiamo inviato una mail inviata alla Pro Loco di Ceglie Messapica con la richiesta di incontro con il presidente del Consiglio.

Al premier, è stata consegnata una lettera corredata delle sottoscrizioni di 5060 liberi cittadini e 54 associazioni. Viene richiesta che a questa venga data risposta scritta o convocazione a incontro ufficiale, a Taranto, di fronte ai cittadini sottoscrittori».

Le istituzioni nazionali, regionali e comunali, ad oggi, non avrebbero mostrato «particolare attenzione alla salubrità ambientale e alla salute dei cittadini, per cui, per rispetto della Costituzione italiana. Il sacrificio di tante vite umane - si legge nella nota - agli dei inquinanti non deve essere mai dimenticato e merita che porti ad una soluzione definitiva: chiusura delle fonti inquinanti. La vita umana è il valore assoluto al quale si deve la massima attenzione. Tutto il resto viene dopo. Molto dopo».