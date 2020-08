Policlinico Bari, donna incinta trovata positiva al Covid in fase triage

BARI - Una donna in gravidanza è stata trovata positiva al Covid-19 al triage/accettazione del pronto soccorso ginecologico e del blocco parto di Ginecologia e Ostetricia 1 e 2 del Policlinico di Bari - che ha diffuso una nota - secondo la procedura seguita per le donne incinte.

«La donna - si legge - ha seguito il percorso per i pazienti in attesa di definizione del tampone naso-faringeo, ha atteso nell’area grigia del reparto ed è attualmente asintomatica e in isolamento. La Control Room ha attivato tutte le procedure di "contact tracing", i sanitari hanno fatto uso corretto dei dispositivi di protezione e non ci sono operatori in isolamento. Il reparto è operativo. Tutti i posti letto di ginecologia e ostetricia 1 e 2 del Policlinico di Bari sono attualmente occupati. Per questo motivo, in caso di permanenza della piena occupazione, per i nuovi arrivi la procedura seguita sarà quella di garantire i trasferimenti protetti verso altre strutture della Asl e convenzionate, ad eccezione delle pazienti per le quali si configura una condizione di urgenza ostetrica indifferibile».

URGENZE NON PROCRASTINABILI GARANTITE AL «DI VENERE» - L'Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale “Di Venere”, in attesa di riavviare a breve i ricoveri ordinari dopo il caso di positività verificatosi nei giorni scorsi, continua a garantire le urgenze non procrastinabili attraverso il percorso di emergenza ostetrica. L’area “grigia” di cui è dotato l’Ospedale, con una sala operatoria dedicata, consente infatti di accompagnare le donne al parto in qualsiasi situazione e in assoluta tranquillità.

Tutte le esigenze ordinarie e urgenti vengono comunque assicurate dagli altri Ospedali della rete aziendale dei punti nascita, ossia Altamura, Corato, Monopoli e San Paolo Bari, strutture in grado di garantire la migliore assistenza sanitaria necessaria alle partorienti e ai nascituri.