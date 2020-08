Treni, il Covid uccide il diretto Bari-Napoli, ma forse arrivano i privati

BARI - Un treno che si chiama desiderio. Parafrasando un vecchio film con Marlon Brando, il diretto Bari-Napoli che doveva partire il 28 marzo è destinato ancora una volta all’oblio. L’emergenza covid ha infatti indotto Trenitalia a rinviarne l’introduzione a data da destinarsi, forse anche oltre il prossimo orario invernale.

Ma la novità (per i viaggiatori) è che sui binari pugliesi qualcosa si muove. Non solo perché, come ha anticipato qualche giorno fa un sito specializzato, Ferrotramviaria ha annunciato all’Autorità di regolazione dei trasporti la volontà di lanciare dal dicembre 2022 dei treni «a mercato» sulla tratta Lecce-Napoli e Bari-Napoli. Ma soprattutto perché il prossimo anno potrebbe sbarcare in Puglia il principale competitor di Trenitalia, ovvero Italo.

