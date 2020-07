Coronavirus Puglia: 3 nuovi contagi nel Leccese su 2441 test, zero i morti. Medici italiani volano in aiuto dell'Albania

BARI - Ancora 3 casi di Coronavirus in Puglia: nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione sono stati registrati 2441 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultate positive 3 persone in provincia di Lecce. Fortunatamente anche oggi non si sono registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 238.142 test. Invece 3964 sono i pazienti guariti e 94 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4609 così suddivisi: 1.503 nella Provincia di Bari, 382 nella Provincia di Bat, 671 nella Provincia di Brindisi; 1185 nella Provincia di Foggia; 557 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 invece sono attribuiti a residenti fuori regione.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

MEDICI ITALIANI IN AIUTO DELL'ALBANIA - Un team di medici e personale sanitario coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile è in partenza per l’Albania per mettersi a disposizione delle autorità locali che stanno gestendo l’emergenza connessa al coronavirus e fornire l’esperienza maturata nei mesi scorsi. Il team - composto da 5 specialisti nel trattamento di pazienti colpiti dal Covid 19 - partirà nel pomeriggio da Bari con un velivolo della Guardia di Finanza e rimarrà a Tirana per 15 giorni. I medici porteranno con loro anche un carico di mascherine e di altro materiale sanitario.

L’operazione rientra nell’ambito del meccanismo di protezione civile europea ed è stata disposta dal premier Giuseppe Conte tramite la Farnesina a seguito della richiesta di assistenza internazionale avanzata dalle autorità albanesi e da altri paesi. Oltre all’Albania - anche in virtù della generosità dimostrata all’Italia nella fase più acuta dell’emergenza - i team italiani provenienti dalle sanità regionali partiranno nei prossimi giorni anche per Serbia e Azerbaijan