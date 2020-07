Da Bitonto al Friuli come cuoco stagionale, ubriaco lancia tavoli e si scaglia contro cc: arrestato

Un uomo di 31 anni, cuoco stagionale, di Bitonto (Bari), è stato arrestato a Lignano Sabbiadoro (Udine) dai Carabinieri della locale stazione, in flagranza di reato, per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ubriachezza e danneggiamento.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, all’interno di una pizzeria al taglio/kebab, senza apparente motivo, aveva iniziato a disturbare gli altri clienti presenti e i dipendenti dell’esercizio, fino a scagliare in strada sedie e tavolini. All’arrivo dei militari dell’Arma ha aggredito anche loro. L'atteggiamento violento è proseguito anche in caserma, dove è stato richiesto l’intervento dei sanitari.

L’arrestato è stato accompagnato alla Casa circondariale di Venezia, mentre i quattro carabinieri intervenuti sul posto sono ricorsi alle cure del Pronto soccorso per le percosse ricevute. L'arresto è stato convalidato stamani e l’uomo è stato posto ai domiciliari nella propria abitazione di Bitonto.