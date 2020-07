Coronavirus Italia, impennata di nuovi casi: 306 contagi e 10 morti

È di 12.404 (+82) persone attualmente positive, 197.842 (+214) guariti e 35.092 (+10) morti per un totale di 245.338 (+306) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 713 (-11), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.642 (+92) e quelli in terapia intensiva sono 49 (+1). Oggi sono stati effettuati 60.311 tamponi. I focolai si moltiplicano quindi in Italia, i contagi registrano un’impennata nelle ultime 24 ore.