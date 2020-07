Regionali, FdI attacca Lopalco e D'Addario: «Si dimettano dal ruolo istituzionale a facciano politica»

«Un incontro elettorale per promuovere la propria candidatura e la propria lista. Soltanto che protagonisti dell’incontro sono Pierluigi Lopalco e Fabrizio D’Addario, rispettivamente virologo nominato vertice della task force anti-Covid della Regione Puglia, e Fabrizio D’Addario, amministratore unico della Sanitaservice Bari».

Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale attacca le candidature del professore Lopalco e di D’Addario: «Il simbolo - dicono - è quello della lista Con, una delle civiche a sostegno del presidente Emiliano. La sanità al servizio della politica nella sua accezione peggiore: il potere esercitato nella propria funzione e prerogativa usato strumentalmente alla ricerca di consenso. E se nel caso di D’Addario la spregiudicatezza e il conflitto di interesse sono solari e deprecabili, alla luce delle stabilizzazioni in corso che inevitabilmente condizionano e condizioneranno le scelte e il voto dei beneficiari, nel caso del professore Lopalco siamo addirittura oltre: la scienza che rinuncia platealmente alla sua indipendenza dalla politica, e quindi alla sua autorevolezza e credibilità, per entrare in una competizione elettorale, approfittando della visibilità acquisita durante una pandemia».