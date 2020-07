Premio «Save The Brand 2020» alla «Andriani Spa» di Gravina

GRAVINA - Un prestigioso riconoscimento che premia le realtà imprenditoriali italiane che si sono distinte nel settore food per particolari performance economiche, per l’innovazione, l’internazionalizzazione, strategie di branding e comunicazione. Tutti criteri che, da qualche anno, hanno contribuito a creare il miracolo economico dell’«Andriani Spa» di Gravina in Puglia alla quale è stato assegnato il «Save The Brand 2020» organizzato da «LC Publishing Group» in edizione digitale.

Andriani, infatti, con la sua pasta innovativa «Felicia», a base di cereali e legumi naturalmente privi di glutine, dal 2007 è riuscita conquistare i palati più difficili, proponendo una nuova esperienza a tavola, improntata al benessere, all’equilibrio e all’ottimismo. Da qualche anno oramai è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeolder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda pugliese, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

Il «Save The Brand 2020» è stato conferito in videoconferenza all’azienda murgiana rappresentata per l’occasione da Francesco Andriani vice presidente & chief marketing officer di «Andriani SpA».

«Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento - hanno commentato i fratelli Michele e Francesco Andriani - che dedichiamo all’intera famiglia di Andriani Spa. L’innovazione è il motore della nostra attività, investiamo in ricerca e sviluppo, dedicando estrema attenzione alla qualità, e trasformiamo in pasta innovativa materie prime come avena, grano saraceno, lenticchie, ceci, piselli, in uno stabilimento 100% allergen free, per offrire ai consumatori prodotti in grado di soddisfare contemporaneamente il desiderio di benessere e il piacere del gusto».