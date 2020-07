Fuori strada con la moto: muore 21enne tra Alberobello e Monopoli

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri quando un 21enne di Fasano (Br) ha perso la vita per un incidente stradale con la sua moto, sulla provinciale 113 tra Alberobello e Monopoli. Per cause ancora da chiarire il mezzo è uscito fuori strada. L'ambulanza intervenuta tempestivamente ha solo potuto constatare il decesso del giovane.