Regionali Puglia 2020, nei sondaggi Emiliano è in testa: quasi 4 punti di vantaggio su Fitto. I dati

BARI - Michele Emiliano sarebbe in vantaggio su Raffaele Fitto per le prossime elezioni. A dichiararlo è il sondaggio commissionato dal Pd e curato dalla società Troisi Ricerche, secondo cui il governatore uscente a capo di una coalizione di centrosinistra, avrebbe in tasca almeno il 41,1% delle preferenze contro il 37,6 dell’eurodeputato salentino e suo principale avversario, in corsa con il centrodestra. Ma la distanza fra i due aumenta quando la domanda dei sondaggisti è ‘secondo lei chi vincerà le elezioni regionali in Puglia?’. Quasi il 50% di chi ha dato una risposta diversa dal ‘non so’, indica Emiliano come vincitore della contesa elettorale.

Gli altri sfidanti alla poltrona di governatore come Antonella Laricchia (M5S) raggiunge il 16,7%, Ivan Scalfarotto (Italia Viva, Azione, +Europa) il 4,2%, mentre Mario Conca (Lista Conca/ Cittadini pugliesi) lo 0,4%. Si tratta del 41% del valore percentuale al netto dei Non so/Non risponde.

Il sondaggio è stato realizzato nelle giornate comprese tra il 5 e il 7 luglio 2020, interpellando mille potenziali elettori scelti tra residenti maggiorenni in Puglia, selezionati in modo casuale e in base proporzionale per genere, fasce d’età e province, al momento ci configurerebbe una situazione di vantaggio per il governatore uscente dem. Il candidato del centrodestra, Raffaele Fitto, si piazzerebbe al secondo posto, con pochi punti di distacco.

I dati non tengono conto però della candidatura formalizzata due giorni fa di Pierfranco Bruni per il Movimento Sociale Fiamma Tricolore, che spacca il centrodestra.