Coronavirus in Puglia, 0 decessi e 4 nuovi casi (3 nel Leccese e 1 nel barese) su 2018 test

Zero decessi e quattro nuovi casi di positività al Covid su 2018 tamponi effettuati: è questo il bilancio delle ultime 24 ore degli accertamenti compiuti dipartimento Promozione della Salute della regione Puglia sul fronte Coronavirus. I 4 nuovi casi positivi sono così dislocati: 3 in provincia di Lecce e 1 residente in provincia di Bari.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 198088 test. Sono 3922 i pazienti guariti. 72 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.540, così suddivisi:

1.493 nella provincia di Bari;

382 nella provincia di Bat;

660 nella provincia di Brindisi;

1.169 nella provincia di Foggia (un caso è stato eliminato dal database);

525 nella provincia di Lecce;

281 nella provincia di Taranto);30 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl, come sempre, hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.