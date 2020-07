Regionali 2020, doppia preferenza: «Subito in Consiglio per adeguare legge elettorale»

BARI - «Dopo la sollecitazione da parte del premier Giuseppe Conte e del governatore Michele Emiliano per il via libera alla doppia preferenza di genere alle prossime elezioni regionali in Puglia, chiediamo al presidente Mario Loizzo di avviare con data certa e al più presto l’iter in Consiglio regionale per discutere degli adeguamenti alla legge elettorale»: lo dichiarano i due assessori regionali Gianni Stea (Ambiente) e Totò Ruggeri (Welfare).

Ieri il premier Conte ha sollecitato le Regioni inadempienti, tra cui la Puglia, ad inserire la doppia preferenza nella legge regionale.

«Ricordiamo - proseguono - al presidente Loizzo che la Puglia è tra le Regioni che non si sono adeguate alle disposizioni introdotte dalle legge 15 febbraio 2016, n.20». Stea chiede inoltre che si possa proseguire di pari passo alla doppia preferenza di genere con «l'istituto della sospensione tra le funzioni di consigliere e assessore, già introdotto in alcune Regioni, così come previsto in un apposito emendamento, per tutelare al meglio e distinguere completamente l’autonomia delle funzioni specifiche del Consiglio da quelle della Giunta».