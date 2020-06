PopBari verso Spa, raggiunto quorum per assemblea: 34mila deleghe

Raggiunto il quorum per l’assemblea della Popolare di Bari che si terrà così domani in prima convocazione e che dovrà votare la trasformazione in Spa, necessaria per il piano di salvataggio e rilancio che evita la liquidazione.

Secondo indiscrezioni le deleghe dei soci (l'assemblea si svolge in forma ristretta e i soci votano online) hanno superato quota 34mila. Per favorire la partecipazione la banca (e il futuro azionista di maggioranza Mcc) ha varato una serie di incentivi e facilitazioni agli azionisti che partecipano.