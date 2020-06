Monopoli, sub 28enne muore durante immersione: inutili i soccorsi

MONOPOLI - Tragico incidente in mare questo pomeriggio a Monopoli, precisamente nelle vicinanze di Porto Ghiacciolo. A perdere la vita un sub barese B.V. di 28 anni, di professione infermiere, colto probabilmente da malore mentre stava facendo immersione. Ad allertare i soccorsi è stata la moglie non vedendolo riemergere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, una motovedetta della Guardia Costiera di Monopoli e subito dopo unità d’intervento da Bari, che hanno recuperato il corpo. Allertato il 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata portata all’ospedale S. Giacomo per l’ indagine necroscopica.