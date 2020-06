Regionali 2020, M5s Puglia: «Nessuna alleanza con Emiliano»

BARI - «Emiliano prova ancora una volta a spostare l’attenzione dai suoi fallimenti tornando a parlare del M5s. A differenza sua noi non cambiamo idea come cambia il vento: in Puglia siamo la sola vera alternativa ai disastri fatti dalla vecchia politica e non sarà mai possibile alcun accordo con Emiliano o con chiunque altro rappresenti destra e sinistra». Così il gruppo del M5s in Consiglio regionale replica all’apertura del governatore ad un «dialogo» con i pentastellati, in vista delle elezioni regionali di settembre.

«È disponibile al dialogo? Peccato non lo sia mai stato in questa legislatura - continuano i 5stelle - su temi come lavoro, sanità, rifiuti. Non ha mai ascoltato alcuna proposta fatta per risollevare la nostra regione e ora vuole parlare di elezioni? No grazie. Ancora una volta peraltro contraddice se stesso: a ottobre 'mai con i cinquestelle se non chiedono scusà, oggi si dichiara aperto al dialogo e sostenitore del governo nazionale. Michele contro Emiliano come sempre. Capiamo però il suo disorientamento: fino ad ora in cambio di poltrone è sempre riuscito a portare dalla sua parte quelli del centrodestra: da Simeone Di Cagno Abbrescia a Massimo Cassano, passando per Gianni Stea e Francesco Spina solo per citare alcuni nomi. La vera alleanza nei fatti è stata con loro». «Con noi - concludono - il gioco non gli è riuscito 5 anni fa, quando ci ha proposto tre assessorati in cambio del silenzio, e non riuscirà oggi. L'unica cosa che ci interessa è far rinascere la nostra terra e per farlo questo governo regionale deve andare a casa».