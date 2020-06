«Vaffa...» durante consiglio regionale Puglia: le scuse di Loizzo al centrodestra - Video

Il presidente del Consiglio regionale pugliese, Mario Loizzo, si scusa per quanto accaduto ieri in Aula durante le fasi concitate della votazione di una proposta di legge sulle attività funerarie. L’opposizione di centrodestra aveva chiesto l’annullamento della votazione perché, a loro dire, alcuni consiglieri di centrosinistra avrebbero votato per tre loro colleghi assenti in quel momento. Ne è nata una discussione accesa e il presidente Loizzo, perdendo la calma, ha mandato a quel paese un consigliere di opposizione.

«Nel corso della seduta del Consiglio regionale di ieri - spiega Loizzo - la concitazione dovuta ad una diversa interpretazione del risultato di un voto in Aula, dove le precauzioni di carattere sanitario rendono più difficile l'esatto controllo delle presenze, ha surriscaldato il clima al punto da indurmi a pronunciare alcune affermazioni sbagliate e inappropriate, per le quali - sottolinea ora - sento il dovere di porgere le mie scuse».