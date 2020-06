Regione, in consiglio urla per un voto conteso. Il presidente Loizzo: «Ma vai a fare in..»

Movimentata seduta del consiglio regionale oggi, in cui è tornato in aula l'emendamento per silurare Cassano dalla guida dell'Arpal. La proposta, respinta con 23 provvedimenti a favore e 26 contrari ha comunque riscaldato i toni dell'aula che su un'altra votazione ha tenuto la seduta sospesa per alcuni minuti in cui sono volate paroloni tra opposizione e maggioranza.

Al centro, il presidente del consiglio regionale, Mario Loizzo, che su una votazione in cui si erano espressi 26 consiglieri, ha dichiarato la legittimità delle operazioni di voto. Tesi respinta dall'opposizione che ha gridato all'illegittimità sostenendo il voto di alcuni pianisti che avevano spinto l bottone al posto di alcuni colleghi - a loro dire - assenti.

Il tira e molla è andato avanti per alcuni minuti (dopo circa un'ora e 40 inizia il botta e risposta...) fino a quando Loizzo - secondo il quale la protesta era inutile ritenendo il voto regolare - ha perso il controllo e, dopo aver detto che non puo controllare chi c'è o chi non c'è in aula, ha mandato letteralmente a quel paese i consigliere di opposizione con una «vaffa....» espresso.

QUI IL VIDEO INTEGRALE DELLA SEDUTA

http://seduteonline.consiglio. puglia.it/play.php?flv=PUGLIA_ 56315_74561_001_20200616&time= 6284