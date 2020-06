Aerei, Fitto contro Emiliano: «Regione Puglia intervenga su abbandono Alitalia»

BARI - «Con un tweet oggi l’aeroporto di Venezia-Marco Polo ringrazia (e fa bene) l’Alitalia che ha garantito un collegamento con Roma anche durante il Covid. E noi chi dobbiamo ringraziare per non avere neppure un volo dell’Alitalia dall’Aeroporto di Brindisi, che serve tutto il Salento, e solo due voli (uno per Roma ed uno per Milano) dall’Aeroporto di Bari nel post-Covid?». Per la terza volta il co-presidente del gruppo europeo ECR-FRATELLI D’ITALIA, Raffaele Fitto, sollecita le Istituzioni pugliesi in vista dell’estate.

«Tenuto conto che nel mese di luglio nulla cambierà per Bari e per Brindisi si prospettano, in piena estate, solo due voli (sempre uno per Roma e uno per Milano). Eppure - rileva Fitto - i 3 miliardi di euro previsti per l’Alitalia nel Decreto Rilancio sono pagati da tutti i contribuenti italiani compreso i pugliesi!" "Esattamente 10 giorni fa, il 3 giugno, ho sollecitato un deciso intervento istituzionale in vista della ripartenza del Turismo in Puglia, sostenendo - conclude - che la Compagnia di bandiera non può lasciare a terra la Puglia. Ma dalla Regione Puglia solo silenzio assordante!»