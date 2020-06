Maltempo in arrivo a Bari, lunedì e martedì pioggia poi nel weekend torna il sereno

BARI - Dopo i temporali previsti lunedì e martedì, frutto del maltempo in arrivo dal Nord, nel weekend in Puglia si toccheranno i primi sprazzi d'estate. Secondo le previsioni, la giornata di lunedì 8 giugno sarà caratterizzata dalla pioggia (in particolare a Bari e provincia) soprattutto nel tardo pomeriggio e nella prima serata. La situazione migliorerà nel resto della settimana - con qualche fenomeno temporalesco previsto giovedì - mentre è previsto tempo sereno nel week-end, con temperature in rialzo che si attesteranno tra la minima di 15 gradi e la massima di 28 gradi. Un primo assaggio di clima estivo.