Coronavirus, anche oggi in Puglia un solo caso positivo su 1046 tamponi. Tre decessi

Anche oggi in Puglia si registra un solo caso di Coronavirus, come nella giornata di ieri. Lo rende noto la regione, che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. In tutta la Puglia nella giornata di ieri sono stati analizzati 1.046 test per l'infezione da Covid-19 ed è risultato positivo un solo tampone, nella Provincia di Foggia. Registrati 3 decessi: 2 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Bari.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 122.546 test. Sono 2.952 i pazienti guariti, e 1.036 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.499 così divisi: 1.487 nella Provincia di Bari, 380 nella Provincia di Bat, 650 nella Provincia di Brindisi, 1.157 nella Provincia di Foggia; 515 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.