Coronavirus, in Puglia 5 nuovi casi su 2447 tamponi. Una vittima nel Brindisino

Sono cinque i casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Puglia, sulla base di 2447 tamponi. È quanto riporta il bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione. I cinque nuovi contagi sono suddivisi in questo modo: 0 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 1 nella Provincia di Foggia; 2 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto.

È stato registrato anche un decesso in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 111.946 test. Sono 2.590 i pazienti guariti, e 1.395 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, invece, è di 4.481 così divisi: 1472 nella Provincia di Bari (1 caso eliminato da database); 381 nella Provincia di Bat (2 casi eliminati da database); 652 nella Provincia di Brindisi; 1153 nella Provincia di Foggia; 513 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.