Fase 2 in Puglia, Emiliano dà l'ok per il mototurismo: uso e manutenzione di auto d'epoca

BARI - In Puglia è consentito l’utilizzo della moto per l’attività di mototurismo ed è possibile fare manutenzione e utilizzare le auto e le moto d’epoca. Lo scrive su Facebook il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che precisa che ciò deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza e rispetto delle distanze sociali.

«In questi giorni - scrive Emiliano - moltissimi di voi mi hanno chiesto se è possibile l’utilizzo della moto per l'attività di mototurismo. Sì, è consentito e aggiungo anche che è possibile fare manutenzione e utilizzare le auto e le moto d’epoca. Ovviamente queste attività devono svolgersi nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza e rispetto delle distanze sociali. Questo significa che restano assolutamente vietati i raduni e l’attività può essere svolta solo in forma individuale, salvo per i familiari conviventi».