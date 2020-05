Fase 2, Inps Puglia: evase 13442 domande per la cassa integrazione

BARI - Durante l’audizione dell’assessore Sebastiano Leo in VI commissione sui pagamenti della cassa integrazione, incalzato dai consiglieri regionali Leo ha contattato telefonicamente il direttore regionale dell’Inps, Giulio Blandamura, che in diretta è intervenuto spiegando che in tutto ad oggi sono pervenute più di 200 mila pratiche che comprendono richieste per ammortizzatori sociali tra Cigo, Cigs, Cigd e Fis.

Di questi ad oggi, ha aggiunto il direttore, sono stati erogati in tutto 59 mila pagamenti, ma solo di cassa in deroga sono precisamente 13.442 le prestazioni pagate rispetto ai 125 mila lavoratori aventi diritto. Blandamura ha annunciato che l’obiettivo che l’Inps si è posto è di «raggiungere quota 40/45 mila pagamenti a settimana e cercare di completare entro un mese l’erogazione, alla luce della situazione attuale»