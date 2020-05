Coronavirus Puglia, dati ancora in calo: 11 casi su 2.221 test e altri 4 decessi. Emiliano: «Rilanciamo turismo»

BARI - Continuano a calare i dati dei contagi da Coronavirus in Puglia: secondo il bollettino regionale sono stati registrati 2.221 test per l'infezione Covid-19 e sono risultati positivi 11 casi, così suddivisi: 2 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 2 nella Provincia di Brindisi; 2 nella Provincia di Foggia; 3 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto; 1 residente fuori regione.

Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia. Al momento sono 1.614 le persone in isolamento domiciliare mentre il numero dei ricoverati in ospedale è di 337. Sono 460 in totale, invece, le persone decedute dall'inizio dell'emergenza e ben 1.566 i guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 83.713 test. 2322 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.348, così divisi: 1.429 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 608 nella Provincia di Brindisi; 1119 nella Provincia di Foggia; 508 nella Provincia di Lecce; 273 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Intanto il governatore Emiliano pensa al rilancio del turismo per la Fase 2. La Regione Puglia ha intenzione di «rilanciare il turismo locale». «E' evidente che i pugliesi dovranno aiutare i pugliesi. Questa è la stagione in cui bisogna andare a fare turismo regionale per dare una mano». E’ l’invito lanciato dal governatore pugliese, Michele Emiliano, durante la trasmissione Cento città su Rai Radio Uno.

«E' ovvio che in questo momento le prenotazioni sono scarse - ha aggiunto - ma colgo l’occasione per dire a chi vuole venire in Puglia a fare le proprie vacanza, che prenotare non significa che la vacanza si svolgerà ma ci aiuta a capire più o meno quale sarà la presenza da gestire».