Regionali, Emiliano insiste su luglio: a ottobre potrebbe ripartire la pandemia

Si allontana sempre di più l’ipotesi di votare a luglio per le Regionali. Certo, il pressing di alcune realtà territoriali, a cominciare dal Veneto di Zaia e dalla Puglia di Emiliano, esiste e si fa sentire. Al punto che l’altra notte, dopo il vertice con i governatori, il premier Giuseppe Conte si era lasciato andare ad una prudente apertura: «Prendo atto delle richieste - avrebbe detto - ne parlerò con i ministri competenti e valuteremo».

Ma il fronte «estivo» sembra avere il fiato piuttosto corto. La doccia fredda è infatti arrivata ieri in commissione Affari Costituzionali della Camera dove il quarto punto all’ordine del giorno era proprio quello delle Regionali. L’opzione luglio è stata sonoramente bocciata: «La discussione generale in commissione - spiega una nota del M5S - conferma che non ci sono le condizioni per procedere con il voto a luglio. Già le audizioni avevano dato alcune prime indicazioni in questo senso.

Il confronto avvenuto tra i gruppi in commissione e con il governo rappresentato dal sottosegretario Variati ci indica chiaramente che, data l’emergenza sanitaria, è giusto procedere con il rinvio di elezioni regionali e comunali in autunno».

Ancora più ferma la dichiarazione del presidente Giuseppe Brescia, deputato barese del Movimento: «La finestra di luglio - spiega - è stata esclusa. Si è confermato l’orientamento previsto dal provvedimento in esame (cioè il dl elezioni, ndr), ossia di rimandare alla finestra di settembre-ottobre». E ancora, in una nota congiunta con Anna Macina e Giuseppe D’Ambrosio: «Emiliano si dia pace. Chi vuole il voto a luglio non pensa alla salute dei cittadini e scarica, nel caso della Puglia, sui 257 comuni il peso di organizzare una doppia tornata in pochi mesi». Una linea - quella del no alla finestra di luglio - che, a quanto trapela, avrebbe ottenuto un consenso trasversale. L’unanimità è infatti quello a cui i giallorossi starebbero lavorando in queste ore come chiarisce anche il democratico Stefani Ceccanti. Secondo l’esponente dem «prosegue nel necessario clima di condivisione l’esame in Commissione del decreto elezioni. Trattandosi di regole del gioco - sottolinea - è necessario che si proceda con amplissimo consenso, meglio se unanime, al di là della linea divisoria tra maggioranza ed opposizione».

Nel frattempo, sono molte le voci a levarsi. Il Consiglio regionale delle Marche, ad esempio, con un mozione boccia l’ipotesi estiva e invita il presidente Luca Ceriscioli a «ponderare bene» la data delle consultazioni. Si levano voci di dissenso anche in Puglia dove contro il voto a luglio si schiera Forza Italia: «La Puglia ha un indice di contagio superiore alla Lombardia e un indice di mortalità superiore alle altre regioni del Sud - dichiara il capogruppo in Regione Nino Marmo -. Dobbiamo avere il tempo di monitorare il livello di sicurezza, cosa possibile votando solo in autunno». Gli fa eco il meloniano Erio Congedo: «La priorità assoluta è che le elezioni si svolgano in sicurezza».