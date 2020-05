Il Lecce ha riacceso i motori aspettando il via libera definitivo

LECCE - La prima settimana degli allenamenti svolti individualmente e su base volontaria al Via del Mare è volata via, in casa del Lecce, in attesa di comprendere se e quando il campionato di massima serie potrà riprendere per essere portato a termine. Da questo punto di vista, infatti, si naviga ancora a vista, in quanto va validato un protocollo adeguato a garantire la sicurezza dei tesserati e bisogna attendere almeno una settimana per analizzare l’andamento della curva dei contagi da covid-19.

Per i calciatori, che hanno morso il freno per circa due mesi, costretti a lavorare in casa o comunque in spazi ristretti, potere correre sull’erba dello stadio è stata una sorta di liberazione. Eccezion fatta per la giornata di lunedì, nella quale il «Via del Mare» è stato a disposizione di pomeriggio, da martedì a ieri gli allenamenti si sono svolti sempre di mattina, con la struttura che è stata aperta dalle 9 alle 13.

Tutti i componenti dell’organico a disposizione di Fabio Liverani hanno scelto di lavorare allo stadio, ad eccezione degli attaccanti Gianluca Lapadula, Diego Farias e Khouma Babacar e del centrocampista Panagiotis Tachtsidis che, sin dall’inizio della quarantena, sono riusciti ad organizzarsi in maniera adeguata, avendo a disposizione spazi più ampi rispetto ai loro compagni di squadra. Nella settimana appena trascorsa non ha potuto allenarsi per questioni di carattere personale il difensore Luca Rossettini, che lo farà da domani. Il terzino Cristian Dell’Orco, invece, è ancora out dopo l’intervento di plastica per ernia inguinale al quale si è sottoposto il 30 aprile a «Villa Igea», a Milano, d’intesa con lo staff sanitario del Sassuolo, società che in estate ha ceduto l’atleta al Lecce in prestito con diritto di riscatto.

Le sedute di allenamento sono andate avanti a gruppetti di quattro, massimo cinque giocatori, scaglionati in base alla tabella oraria predisposta ad inizio settimana dal team manager Claudio Vino. Il dirigente è stato sempre presente ed a disposizione delle eventuali esigenze dei calciatori, che hanno dovuto raggiungere lo stadio con la propria vettura. Tutti i giorni, hanno fatto capolino al «Via del Mare» il presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore sportivo Mauro Meluso, rientrato in città lunedì, da Teramo, e mister Fabio Liverani.

Marco Mancosu e compagni hanno seguito il programma personalizzato predisposto dallo staff tecnico. Fatta eccezione per la giornata di lunedì, è stata data la possibilità, a chi ne ha fatto richiesta, di alternare corsa senza palla e con la palla, ma senza potere calciare in porta, con l’accortezza di evitare lo scambio di palloni (di volta in volta sanificati) tra i singoli giocatori. Ad essere penalizzati da questa situazione sono soprattutto i portieri, che necessiterebbero di una preparazione specifica con la palla e con qualcuno che li impegni, ma il club di via colonnello Costadura ha scelto di non derogare in alcun modo alle disposizioni contenute nel DPCM attualmente in vigore.

I giallorossi torneranno ad allenarsi domani e lo faranno, sempre di mattina e sempre a gruppetti, sino a sabato, continuando a seguire il programma stilato da Liverani e dal suo staff. Entro la fine della settimana, si dovrà necessariamente sapere se da lunedì 18 maggio i club saranno autorizzati a fare svolgere il lavoro di gruppo. Se così fosse crescerebbero evidentemente le probabilità di una ripresa del torneo di massima serie per la metà di giugno, ipotesi per la quale premono sia la Federazione che la Lega.