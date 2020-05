Rientri in Puglia, da ieri 2035 persone tornate a casa: solo oggi in 797 si sono autosegnalate

BARI - A partire dalla mezzanotte di ieri 4 maggio fino alle ore 19 di oggi, sono in totale 2035 le persone che hanno compilato il modulo di autosegnalazione online per dichiarare di essere rientrate in Puglia da fuori regione. Il dato - divulgato in una nota della Regione Puglia - è in continuo aggiornamento. Nella giornata di oggi si sono autosegnalate ben 797 persone, tutte con l'obbligo di una quarantena fiduciaria di 14 giorni.

Secondo quanto stabilito dal DPCM che ha dato il via oggi alla Fase 2, infatti, è consentito a chiunque «il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». L’ordinanza n. 214/2020 del Presidente della Regione Puglia ha quindi disposto l’obbligo per le persone rientrate in Puglia da altre regioni per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia (o chiamando il proprio medico o l’operatore di sanità pubblica) e l’obbligo di restare in isolamento fiduciario a casa per 14 giorni.

Il modulo è disponibile sul portale della Regione Puglia nella sezione dedicata al Coronavirus, al link al modulo: https://www.sanita. puglia.it/autosegnalazione- coronavirus