Covid Puglia, 34 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Altri 2 morti a Brindisi e Taranto

Prosegue in maniera pressoché stabile la discesa del numero dei contagiati dai Coronavirus in Puglia. Oggi sono stati registrati 34 nuovi casi su una base di 1078 tamponi (la metà rispetto a ieri), ieri invece i casi rilevati erano 27. Come riporta il bollettino regionale, i nuovi contagi sono suddivisi in questo modo: 3 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 16 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto. Oggi sono stati registrati inoltre 2 nuovi decessi: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 65.370 test. Sono 757 i pazienti guariti e 2954 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4133 così divisi: 1.319 nella Provincia di Bari; 377 nella Provincia di Bat; 581 nella Provincia di Brindisi; 1066 nella Provincia di Foggia; 495 nella Provincia di Lecce; 263 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 3 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

La Regione informa inoltre che ci sono 1917 persone in isolamento domiciliare, 455 ricoverati, e 33 persone decedute (su un totale di 422), sotto i 60 anni.