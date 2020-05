Contagi in Italia, sempre in discesa: 608 malati in meno, oltre 2mila guariti, 269 morti

Prosegue il trend in discesa dei contagi in Italia: il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Ad oggi, 1° maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Si registrano 2.304 tra dimessi e guariti in più, portando così a 78.249 il totale delle persone uscite dal tunnel del virus; mentre, rispetto alle ultime 24 ore, si registrano 269 morti facendo lievitare a 28.236 il numero dei decessi.

Tra gli attualmente positivi 1.578 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti rispetto a ieri; altre 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti rispetto a ieri.

Sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi 81.796 persone, pari al 81% degli attualmente positivi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.473 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 9.484 in Emilia-Romagna, 7.779 in Veneto, 5.373 in Toscana, 3.518 in Liguria, 4.446 nel Lazio, 3.211 nelle Marche, 2.753 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 2.947 in Puglia, 2.171 in Sicilia, 1.115 in Friuli Venezia Giulia, 1.911 in Abruzzo, 757 nella Provincia autonoma di Bolzano, 204 in Umbria, 744 in Sardegna, 92 in Valle d’Aosta, 727 in Calabria, 193 in Basilicata e 190 in Molise.