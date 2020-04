Coronavirus Puglia, Coldiretti: «Danni per 600mln di euro, aiutare le imprese»

A oltre due mesi dall’esplosione dell’emergenza Coronavirus il bilancio è da profondo rosso per l'agricoltura pugliese con oltre 600 milioni di euro di danni nei campi. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia che torna a chiedere un incontro urgente al presidente della Regione Puglia, nella sua duplice veste di Assessore all’Agricoltura regionale e coordinatore della Commissione Agricoltura in Conferenza Stato - Regioni.

«E' urgente dare una stretta al PSR e procedere celermente alle erogazioni degli aiuti alle imprese, con particolare riguardo alle misure e relative graduatorie riguardanti investimenti già avviati dalle imprese e per i quali si attende solo l’erogazione dell’aiuto. Inoltre, si ritiene necessaria, laddove possibile, un’accelerazione dei decreti di pagamento e della semplificazione delle relative procedure», afferma il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.