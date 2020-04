Primo atto: il vaccino anti-influenza, la Puglia è già al lavoro

L’obiettivo è non farsi trovare impreparati, nella consapevolezza del fatto che tutto il mondo sta facendo la stessa cosa. Ed è per questo che anche la Puglia si è mossa, con grande anticipo: l’acquisto dei vaccini anti-influenza per la prossima stagione, infatti, rientra a pieno titolo nelle strategie di contenimento dell’emergenza. Perché, in attesa di capire quello che avverrà, e di valutare se sarà necessario imporre l’obbligo, la prossima campagna vaccinale dovrà essere realmente a tappeto.

La scorsa settimana, su input dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, il capo del dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha riunito i vertici di tutte le Asl. E la linea da seguire è appunto questa: avviare subito gli ordini del vaccino, per evitare che il picco di richieste (+400%, secondo alcune fonti di settore) possa lasciare la Puglia a secco. Si partirà come sempre a ottobre, ma a differenza degli scorsi anni stavolta la vaccinazione anti-influenza dovrà essere spinta al massimo. È una questione protettiva anche per il coronavirus, ha spiegato infatti Lopalco: l’influenza stagionale e il covid19 hanno sintomi sovrapponibili (febbre, tosse, difficoltà di respirazione), ed eliminare uno dei due rischi renderà tra l’altro più semplici le diagnosi di covid.

