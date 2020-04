Coronavirus in Basilicata, ancora stop contagi in 7 giorni. Altri 5 guariti e nessuna vittima

POTENZA - Per la seconda volta in una settimana, in Basilicata tutti i test covid-19 effettuati - che sono stati 340 nelle ultime 24 ore - hanno dato esito negativo.

Lo ha reso noto la task force della Regione, precisando che i contagiati da coronavirus in Basilicata sono in totale 242. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 6.868 tamponi e 6.524 hanno dato esito negativo. Finora, i morti sono stati 24 (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 1 di Avigliano, 1 di Tursi), mentre i guariti sono arrivati a quota 76.

Nei due maggiori ospedali lucani sono ricoverate 66 persone. Al San Carlo di Potenza, 19 sono nel reparto di malattie infettive, quattro in terapia intensiva e 13 in pneumologia. Nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, 27 pazienti sono nel reparto di malattie infettive e tre in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 176.