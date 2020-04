Coronavirus Italia, calano i ricoveri: 2.200 guariti e 809 nuovi contagi

In Italia ci sono ancora 107.771 persone positive al Coronavirus, epidemia che al momento ha prodotto 23.227 vittime. Il bollettino della Protezione Civile, comunque, continua a fornire segnali di miglioramento di questa emergenza sanitaria, dato che prosegue la riduzione del numero di persone ricoverate in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE - È di 107.771 persone positive (+809), 23.227 deceduti (+482) e 44.927 guariti (+2.200) per un totale di 175.925 casi (+3.491) il bilancio aggiornato dell’epidemia Coronavirus in Italia fornito dall’ultimo bollettino della Protezione Civile sul sito internet dopo la rimodulazione della conferenza stampa che d’ora in avanti si terrà solo due volte a settimana. Delle 107.771 persone attualmente positive, 25.007 (-779) sono ricoverate in ospedale con sintomi, 2.733 (-79) si trovano in terapia intensiva, mentre 80.031 (+1.667) sono in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri aumenta il numero dei nuovi contagi, che si mantiene comunque sotto la soglia dei mille, mentre diminuisce il numero dei decessi (+482 rispetto ai +575 di ieri). Continua, inoltre, il calo dei ricoveri ospedalieri e delle terapie intensive. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 61.725 test a fronte dei 65.705 tamponi realizzati nella giornata di ieri.