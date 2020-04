Agricoltura in ginocchio, Bellanova: «Anche in Puglia salveremo la filiera della vita»

Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, l’agroalimentare pugliese rischia il tracollo. Sono previste misure specifiche per la movimentazione sui campi e il trasporto delle merci, visto il blocco dell'export oltre frontiera e i raccolti che rischiano di rimanere a terra?

In queste settimane la «filiera della vita» non si è mai fermata, rivelando tutta la sua importanza e strategicità. Con le associazioni e le Regioni stiamo monitorando le criticità. Abbiamo dato una prima risposta con il Cura Italia e il Decreto liquidità e lavorato alla velocizzazione dei pagamenti da parte di Agea. Abbiamo un problema di manodopera nei campi ma non permetterò che vada a marcire alcun prodotto.

Il Cura Italia ha previsto anticipazioni sulle risorse comunitarie Pac. Basteranno e, soprattutto, le Regioni saranno in grado di spendere vista l'esperienza col Piano di sviluppo rurale della Puglia?

Mi sono battuta affinché ci fosse l’intervento sulla Pac: una misura importante, compresa l’anticipazione del contributo rispetto al 2019 e le procedure semplificate. Gli anticipi della Pac porteranno 1,4 miliardi di euro di liquidità a partire dal mese di giugno. Questo è solo un pezzo della strategia del «Cura Italia»

