Coronavirus Puglia: Rsa, partono i tamponi a tappeto

Bari - Tamponi a tappeto agli ospiti e al personale sanitario di tutte le strutture socio sanitarie pugliesi, comprese quelle private, per tracciare una mappa (definitiva) del contagio e fissare le linee di intervento. La Regione lo ha deciso ieri, con una circolare che avvia il monitoraggio dei focolai e allo stesso tempo ordina alle Asl di intervenire: se e dove la situazione apparirà fuori controllo, le strutture vanno commissariate e si potrà procedere al trasferimento dei pazienti.

Quella avviata ieri dal capo dipartimento Vito Montanaro è insomma la battaglia finale per riportare sotto controllo la situazione nelle Rsa, che ormai contribuiscono per oltre il 50-60% al numero di contagi registrato giornalmente in Puglia (un indizio sono gli anni di nascita dei nuovi positivi) e sono l’ultimo fronte di emergenza rimasto sul territorio, visto che i focolai ospedalieri sono nuovamente sotto controllo.

