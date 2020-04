Scuola, in Puglia assegnati 132mln per l'edilizia

BARI - Alla Puglia sono stati assegnati 132 milioni di euro per gli interventi sull'edilizia scolastica. Questa mattina l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, in videoconferenza con la viceministra all’Istruzione, Anna Ascani, ha definito il cronoprogramma per il finanziamento degli interventi. Entro fine mese saranno assegnati circa 78 milioni a valere su mutui BEI (36 interventi) e circa 34 milioni a valere su risorse aggiuntive del bilancio del ministero dell’Istruzione (17 interventi), ed entro metà maggio ne saranno assegnati ulteriori 20 milioni. «Stiamo investendo da anni sull'edilizia scolastica - commenta l'assessore - e dobbiamo completare questo percorso avviato nel 2015. Finanziare progetti di edilizia scolastica vuol dire, tanto per cominciare, mettere al centro la sicurezza degli edifici e poi incrementare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento che può svolgersi in spazi didattici moderni e idonei».