Coronavirus, sempre meno ricoveri, su i guariti. Nuovi 127 contagi, ma su 2mila tamponi. Altri 13 morti (6 nel Barese)

Resta sempre rallentato l'andamento dei contagi in Puglia dove gli infetti oggi hanno raggiunto quota 2.444 dopo i nuovi 127 casi risultati positivi su un campione di circa 2mila test (1.979) eseguiti nei laboratori pugliesi. Un dato che conferma la percentuale intorno al 6% sulla platea dei tamponi che ormai contraddistingue l'andamento di questi ultimi giorni. I casi apparentemente aumentano ma sulla base di un numero di campioni più vasto (dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 22.059 test) .

Intanto diminuiscono i ricoveri (undici in meno rispetto a ieri) e aumentano i guariti che passano da 113 a 34 (21 in più). Per quanto riguarda i decessi, il bollettino ne registra altri 13 portando il numero delle vittime in tutta la Regione a 195. Dei 13 nuovi decessi, 2 hanno un'età compresa tra i 60 e i 69 anni, 4 sono nella fascia 70-79, 5 in quella 80-89 e due sono ultra 90enni. Fari accesi sulla Rsa che rappresentano pericolosi focolai: uno di questi è proprio la Rsa «La Fontanella» di Soleto, in Salento, dove sono saliti a nove gli anziani, positivi al coronavirus, morti dal 21 marzo. La struttura, fino a pochi giorni fa, ospitava 90 persone, ora scese a 33. Di queste 30 sono positive al Covid-1.

I 127 casi registrati oggi sono così suddivisi: 17 nella Provincia di Bari; 39 nella Provincia Bat; 11 nella Provincia di Brindisi; 41 nella Provincia di Foggia; 10 nella Provincia di Lecce; 8 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione. I morti, invece sono così distribuiti: 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 2 nella provincia Bat, 1 in provincia di Taranto.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.444 così divisi: 807 nella Provincia di Bari; 177 nella Provincia di Bat; 257 nella Provincia di Brindisi;605 nella Provincia di Foggia; 378 nella Provincia di Lecce; 190 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.