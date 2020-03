Coronavirus, Regione Puglia stanzia 11,5 mln per aiutare famiglie

«La Regione Puglia ha deciso di stanziare 11,5 milioni euro per dare un aiuto immediato e concreto alle famiglie» nell’affrontare l’emergenza coronavirus. Lo comunica il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, secondo il quale «fare la spesa e provvedere alle prime necessità non deve rappresentare un problema per i pugliesi. Nessuno deve sentirsi solo in questo momento di emergenza. Le somme saranno distribuite attraverso un Fondo di prima necessità destinato ai Comuni».

Su iniziativa del Governo regionale, si è insediata questa mattina la cabina di regia per il coordinamento delle misure emergenziali a favore delle famiglie pugliesi. Presenti l'assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri, il capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi, la consigliera del Presidente Titti De Simone, Pasquale Chieco Sindaco di Ruvo per Anci Puglia, il portavoce del Forum del terzo settore, le segreterie regionali dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e delle rispettive categorie dei pensionati, la portavoce regionale dell’Alleanza contro la povertà, i dirigenti della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali della Regione Puglia.

«Stiamo attuando un modello virtuoso di sinergia e partecipazione sussidiaria - spiega l’assessore Ruggeri - che riunisce tutte le istituzioni coinvolte, i Comuni, il terzo settore, le parti sociali. Per questo abbiamo insediato oggi una cabina di regia sull'emergenza sociale e individuato nei CoC territoriali il coordinamento del Fondo di 11,5 milioni di euro destinato al bonus di prima necessità, per tutte le famiglie che in queste ore vivono la difficoltà di questa emergenza. Insieme ai 36 milioni di euro in arrivo con il Reddito di dignità e agli altri provvedimenti che stiamo istruendo, stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti utili ad affrontare la crisi socioeconomica conseguente all’epidemia Covid-19». La modalità di distribuzione delle risorse scelta «sarà celere e snella», assicurano dalla Regione.