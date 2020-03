Puglia, chiesto stato di calamità per i danni da maltempo

BARI - «Sembra non esserci limite al peggio per l’agricoltura pugliese. Ai danni diretti e indiretti che sta causando al comparto la pandemia di coronavirus, si aggiungono in queste ore quelli causati dalla tardiva ondata di maltempo».

o dichiara l’assessore all’Ambiente, Gianni Stea. «Dopo un’altrettanto anomalo inverno con temperature di molto sopra la media - dice - ecco improvvisamente due giorni di gelo, con le temperature precipitate sotto lo zero in particolare nelle aree dell’entroterra. I danni, in un settore già in ginocchio, sono incalcolabili in particolar modo sulle primizie, il grano, le patate, gli alberi da frutto, ciliegi e albicocchi, mandorli. Colpiti in particolar modo i vigneti di uva da tavola e da vino un pò in tutta la regione. Adesso occorre una risposta adeguata alle giuste necessità delle attività agricole pugliesi. Il calcolo dei danni sarà ben più visibile nei prossimi giorni, ma non c'è tempo da perdere e in attesa della conta definitiva mi sono già attivato per chiedere lo stato di calamità. Anche questa volta la Giunta regionale pugliese farà il possibile per porre rimedio alle sofferenze dei comparti maggiormente danneggiati dai cambiamenti climatici».