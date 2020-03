Coronavirus in Puglia, altri 42 casi: crescita lenta. Tre le vittime tra Foggia, Bari e Bat. Salgono a 27 i morti

Salgono a 27 i morti in Puglia per l'emergenza Coronavirus. Secondo quanto riferito dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, oggi 19 marzo sono stati effettuati 613 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.

Il totale dei casi positivi Covid è 478, di cui:

466 attribuiti a residenti nelle province della regione;

2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia;

10 attribuiti a residenti di altre regioni.

I nuovi casi risultati positivi a Covid-19 oggi 19/03/2020 sono 42, cosi suddivisi:

18 in Provincia di Bari;

1 in Provincia Bat;

4 in Provincia di Brindisi;

16 in Provincia di Foggia;

1 in Provincia di Lecce;

2 in provincia di Taranto.

Risultano decedute due persone, una di 79 anni nella provincia Bat, una nella provincia di Bari e una nel Foggiano. Salgono così a 27 i decessi in tutta la Puglia. Nel pomeriggio la conferma della 25esima vittima in Salento: si tratta di un uomo di 62 anni di Copertino.

Il sistema di rilevazione regionale dei dati sui soggetti positivi a Covid-19/Coronavirus da oggi cambia. D’ora in poi il dato pugliese sarà allineato a quello comunicato nella conferenza stampa del Dipartimento della Protezione civile. E sarà possibile mettere a confronto i dati con il giorno precedente. Da oggi è possibile anche comparare i dati con quelli del giorno precedente: come si può leggere nella tabella, ieri 18/03/2020 il totale dei casi positivi al Covid-19 era di 438, di cui 424 attribuiti ai residenti nelle province della regione e 14 in corso di attribuzione. Con questo aggiornamento salgono a 466 i casi positivi di cittadini residenti in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus, rispetto ai 424 di ieri comunicati alle 20.30.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

LA SITUAZIONE IN BASILICATA - Trentasette sono invece i contagi accertati in Basilicata.