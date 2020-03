Coronavirus, nuova vittima a Copertino: è un uomo di 62 anni. Altamura, boom di contagi nella Polizia locale: 5 positivi. Salgono a 25 i morti in Puglia

Emergenza Coronavirus: sale a 25 il numero dei morti per Coronavirus in Puglia. L'ultimo decesso in ordine di tempo riguarda un 62enne di Copertino, in Salento risultato positivo al covid19 e morto ieri. Il risultato è stato comunicato dalla Asl al sindaco.

L'uomo era già affetto da una patologia pregressa ed è morto mentre veniva trasportato dal 118 in ospedale a Lecce. Da qualche giorno manifestava febbre e difficoltà respiratorie. Sintomi che si sono acuiti nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, al punto da richiede l’immediato intervento dei sanitari che lo hanno sottoposto subito al tampone. Dopo il decesso la moglie, la figlia e il genero sono stati sottoposti in quarantena e non è escluso che si proceda al test per stabilire eventuale contagio. Salgono così a 4 i copertinesi deceduti negli ultimi nove giorni di - o per, una preposizione al posto di un’altra non cambia nulla - Coronavirus.

Nuovo contagio anche a Nardò: è risultato positivo un dipendente della ditta, affidataria del servizio di manutenzione del verde e della gestione del cimitero comunale. A scopo precauzionale, è stata disposta la quarantena domiciliare cautelativa e quindi l’esonero dal lavoro di 16 dipendenti.

Boom di contagi invece nel Barese e in particolare tra i vigili urbani ad Altamura: a denunciarlo è l'onorevole Rossano Sasso della Lega in una nota. «Purtroppo è letteralmente scoppiato il coronavirus ad Altamura, la città in cui risiedo.

Infatti, dopo i primi tre casi di contagio, tra cui un vigile urbano, oggi sono risultati positivi altri 5 agenti della polizia locale, tra cui il comandante», spiega Sasso. «Avevo avuto sentore di questa situazione già qualche giorno fa, quando a mio parere l'azione di autotutela non è stata tempestiva e perentoria. In questo momento però l'importante è che tutti guariscano al più presto ed esprimo la piena solidarietà al comandante della Polizia Locale ed agli altri agenti contagiati. Ho sentito il Prefetto di Bari ed ho chiesto con forza l'invio di ulteriori uomini, che possano anche sostituire gli agenti rimasti colpiti dal virus.

In questo momento lo Stato e le autorità devono far sentire e vedere la propria presenza, anche per garantire l'ordine pubblico. Rivolgo infine un appello agli Altamurani, affinché capiscano che uscire di casa oggi più che mai è pericoloso, per sè stessi e per gli altri, abbiamo già pianto un morto. Facciamo in modo di non piangerne altri», conclude poi.

Criticità anche a Cerignola dove la sede del comando della polizia locale è stata chiusa dopo la notizia che un vigile urbano è risultato positivo al Coronavirus. L'agente è ricoverato da martedì 17 marzo al policlinico Riuniti di Foggia.