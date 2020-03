Coronavirus, Italia supera la Cina: 3.405 morti. Boom di casi in un giorno: 4.480 nuovi contagi

Emergenza Coronavirus: l'Italia supera la Cina per numero di morti da contagio Covid 19. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, ci sono 33.190 contagiati, 3.405 morti, e 4.440 guariti, per un totale di 35.713 casi totali. La situazione in Lombardia sembra sempre più grave, con Paola Pedrini, segretaria per la Lombardia della Federazione italiana medici di medicina generale, che ha denunciato che i dati sui pazienti contagiati ” sono sottostimati di almeno 5 volte nella provincia di Bergamo”. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ecco i dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus in Italia, forniti come sempre dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa delle ore 18. In Italia, a oggi, ci sono 33.190 contagiati (ieri erano 28.710, +4.480), 3.405 morti (ieri erano 2.978, +427) e 4.440 guariti (ieri 4.025, +415). I casi totali, quindi, sono arrivati a 41.035 (ieri erano 35.713, +5.322). Il totale dei ricoverati con sintomi è di 15.757 (ieri 14.363, +1.394), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 2.498 (ieri 2.257, +241). In isolamento domiciliare ci sono invece 14.935 persone (ieri 12.090, +2.845).

Dunque, se consideriamo che ieri (rispetto all’altroieri) c’erano stati 2.648 contagi, 475 morti e 1.084 guariti in più, oggi i contagi sono aumentati (+4.480), i morti sono diminuiti di poco (+427) e i guariti sono molti di meno (+415). Con l’aumento di oggi, l’Italia ha superato la Cina come numero di morti per il Coronavirus.