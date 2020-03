Puglia, i giornali direttamente a casa. Consegna gratuita, prenotazione al telefono o per mail

La Gazzetta, come altri giornali, direttamente a casa tua, insieme a libri, o giochini per bambini. Tutto ciò è possibile grazie a una iniziativa gratuita della agenzia di distribuzione Lobuono che vanta oltre 130 anni di storia e che con 1.200 punti vendita è la più grande azienda del settore con sedi operative a Foggia e provincia, a Bari e provincia, nella provincia della Bat, a Brindisi e provincia, a Lecce e provincia oltre che in parte della provincia di Taranto.

Al fine di consentire ai cittadini - che per decreto del Governo devono restare in casa - di potersi informare leggendo i quotidiani cartacei, l'agenzia Lobuonp ha organizzato “con tutte le necessarie condizioni di sicurezza” un servizio “porta a porta” per la consegna a domicilio dei quotidiani, dei periodici, di bustine e giochi per i bambini oltre che dei libri venduti in edicola. Il servizio sarà operativo nei capoluoghi di Provincia.

"Le edicole - fa sapere Lobuono - che sono il naturale terminale di offerta ai cittadini per tutta l’informazione cartacea, collaboreranno direttamente a questa iniziativa, dove sarà possibile; dove questo invece non sarà possibile, saranno organizzate altre forme di servizio" che garantiranno le consegne dei giornali preferiti, direttamente presso l'abitazione dell'interessato.

"Dobbiamo ricordare - ricorda Lobuono - infatti che la carta stampata è l’unica che consente ai cittadini i necessari approfondimenti e le opportune riflessioni, oltre ad essere l’unico strumento scevro delle famose ed onnipresenti “fake news”.

Tale iniziativa, come detto, sarà messa a disposizione gratuitamente a favore dei cittadini, operando in collaborazione con le edicole che restano insostituibili ed a garanzia del servizio stesso”. Per poter prenotare i quotidiani ed altri prodotti editoriali basterà contattare l’Agenzia Lobuono s.a.s. ai numeri 080/ 5853127 – 331/5667631 dove sarà possibile inviare anche WhatsApp di prenotazione. Oppure, si puà inviare e-mail a: ituoigiornaliadomicilio@agenzialobuono.it

Tutti i giorni, dalle 8.30 alle 11,30 del giorno prima, si potranno prenotare telefonicamente o attraverso e-mail i quotidiani, i periodici in uscita, i prodotti per bambini ed i libri venduti in edicola. I quotidiani ordinati saranno consegnati al domicilio entro le ore 10,30 del mattino successivo, mentre i periodici, il giorno di uscita in edicola.

Lobuono sta inoltre predisponendo in questi giorni un portale dell’informazione e dei servizi che saranno offerti ai cittadini i quali, a breve, potranno avere contezza ”visiva” di quello che è disponibile ed in uscita presso le Edicole, prodotti editoriali che potranno ordinare e ricevere direttamente a casa. Una vera e propria “ Vetrina on Line” che successivamente sarà accessibile anche tramite “APP”.

Il prezzo delle pubblicazioni sarà quello di copertina e non ci sarà quindi, alcun ulteriore costo per il cittadino. Infatti, il costo economico del servizio sarà totalmente a carico della Agenzia Lobuono s.a.s..

"Abbiamo ritenuto doveroso offrire questo contributo ai cittadini costretti a restare in casa, per facilitarli nell’accesso all’informazione cartacea che ripetiamo, è l’unica in grado di offrire i necessari e sicuri approfondimenti anche su un tema così grave e delicato come quello del COVID-19".

La Gazzetta, inoltre, ha attiva anche una promozione che prevede l'abbonamento all'edizione digitale per un mese al costo di euro 9,90: un modo per continuare a essere informati restando tranquillamente a casa e sfogliare - in alternativa al giornale cartaceo - il quotidiano dal proprio smartphone, Ipad o pc.