Carenza mascherine, presentato esposto in tutte le Procure della Puglia

BARI - «Negli ospedali della Puglia c'è una grave carenza di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario: mancano le mascherine , il "minimo garantito" della tutela della persona sul posto di lavoro, contrariamente a quanto stabilito dalle disposizioni di legge». Così Francesco Paolo Sisto, avvocato e deputato di Forza Italia che ha depositato col dott. Franco Lavalle ,segretario regionale dell’U.S.S.M.O (Universo Sanità Sindacato Medici Ospedalieri) , un esposto a tutte le Procure della Repubblica pugliesi.

«Questo è, ovviamente, ancor più grave a fronte della rapida diffusione del Coronavirus. È necessario dunque - prosegue- che la voce dei medici sia amplificata fattivamente da coloro che hanno responsabilità e competenze per la tutela della sicurezza sul lavoro. Non si può non salvaguardare chi dà la sua vita per tutelare altre vite», conclude.