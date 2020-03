Coronavirus, in Puglia ok a lavoro farmacie anche a porte chiuse

Da oggi le farmacie pugliesi potranno erogare i servizi anche a porte chiuse. La disposizione regionale entra in vigore da oggi e per tutto il periodo strettamente necessario per il superamento della pandemia da coronavirus. Lo annuncia il presidente dell’Ordine dei farmacisti, Luigi d’Ambrosio Lettieri. «I farmacisti - spiega - restano sul campo, sia chiaro. In questa grave emergenza sanitaria sono davvero in trincea e sono un esempio di coraggio, generosità e dedizione alla comunità. Ovunque essi operino, stanno svolgendo un compito difficile negli ospedali, nelle farmacie e negli esercizi di vicinato».

Le farmacie, soprattutto a seguito della sospensione delle attività ambulatoriali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, «sono oggi l’unico presidio sanitario del territorio con i farmacisti e i loro collaboratori in servizio permanente effettivo», spiega il presidente dell’Ordine. Non solo. «In accordo con la Regione e le rappresentanze dei medici stiamo definendo le modalità per assicurare ai pazienti i farmaci necessari - spiega d’Ambrosio Lettieri - in maniera che riducano lo spostamento da casa e la massima sicurezza delle terapie».