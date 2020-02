Regionarie M5S, la denuncia di Lattanzio: «scomparso il nome di Conca»

«Ho provato a votare stamattina per i consiglieri regionali del M5S in PUGLIA, sulla piattaforma Rousseau. Ho scoperto che il nome di Mario Conca è sparito. Sono arrabbiato e deluso da questa scelta, non mi ci riconosco e la trovo politicamente dannosa per modalità, tempi e ratio. Indipendentemente da chi avrei votato». La denuncia arriva dal deputato grillino Paolo Lattanzio, il quale via Facebook chiede la ripetizione della votazione: "Stiamo scrivendo al Capo Politico e al comitato di garanzia per chiedere un incontro urgente con i portavoce pugliesi comunali, regionali, alla Camera e al Senato. Io non voterò e spero vengano ripetute le votazioni online".