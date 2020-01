Migranti, la «Ocean Viking» con 416 a bordo andrà a Taranto. Lega: Puglia come Lampedusa. Salvini: denuncio Conte e Lamorgese

I 403 migranti a bordo della Ocean Viking sbarcheranno a Taranto. Lo scrive Medici Senza Frontiere su Twitter sottolineando che l’annuncio dell’assegnazione del porto sicuro è già stato dato alle persone a bordo. «Costretti a rischiare la vita - scrive Msf - i 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto la sicurezza».

BREAKING In un annuncio in 6 lingue, i 403 sopravvissuti a bordo di #OceanViking hanno appena saputo che sbarcheranno a #Taranto . Costretti a rischiare la vita nel #Mediterraneo per fuggire, 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto un porto sicuro. @MSF_Sea pic.twitter.com/gN2j3LSg6U

07 IMMIGRATI A TARANTO, SASSO (Lega): "È ufficiale, la Puglia è ormai meta fissa degli sbarchi, ne arriveranno a migliaia"

Savini: ora denuncio Conte e Lamorgese

«A Taranto sbarcheranno 400 migranti a bordo di una nave delle Ong. Con i problemi di lavoro, inquinamento, agricoltura, l’unico modo che ha questo governo per ricordare la Puglia è far sbarcare migliaia di migranti. E ci hanno messo 4 giorni per concedere un porto sicuro, e allora denuncio per sequestro di persona il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell’Interno Lamorgese. E’ sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in tribunale». Lo dice in diretta Fb il leader della Lega Matteo Salvini.



Sasso (Lega): la Puglia nuova Lampedusa

«Appare sempre più evidente e sempre più fondata la teoria che vede i porti pugliesi sostituire quelli siciliani - sottolinea il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso (che nelle ultime settimane aveva protestato durante le operazioni di sbarco). Questo governo sta riempiendo la Puglia di migranti, con un disegno scientifico e sistematico, siamo a circa 1500 immigrati in poche settimane. La ricaduta sociale di questa scellerata scelta del governo Pd-M5S nei confronti della Puglia, presenterà costi purtroppo alti, in termini di sicurezza per le nostre città: solo un mese fa gli "sbarcati" avevano costituito una base operativa per la mafia nigeriana, (dedita allo spaccio, alle rapine, allo schiavismo ed alla tratta di esseri umani, che venivano trasportati in Italia a bordo delle stesse ong) all'interno del Cara di Bari, poi debellata con 32 arresti. La stragrande maggioranza dei pugliesi non ne può più, i nostri giovani vanno via, gli ospedali chiudono, le nostre strade fanno pena, le imprese falliscono, e questo governo riserva come unica attenzione alla nostra regione navi carichi di immigrati, spesso finti profughi che non fuggono da nessuna guerra ma vengono qui a delinquere».