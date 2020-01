Governo, Di Maio annuncia dimissioni da capo M5S. Ipotesi reggenza a Crimi

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi pomeriggio annuncerà le sue dimissioni da capo politico del Movimento. Di Maio, a quanto si apprende, avrebbe anticipato la sua decisione questa mattina nella riunione con i ministri del Movimento. L’annuncio arriverà in occasione della presentazione dei facilitatori regionali, al Tempio di Adriano. Cresce, in queste ore, l’ipotesi di affidare la reggenza del M5S a Vito Crimi, in vista degli Stati generali previsti nella metà di marzo.

Dovrebbe infatti passare per alcune deroghe allo Statuto la fase di transizione del M5s verso la nomina del nuovo capo politico. Saranno previste alcune deroghe, di cui si dovrebbe fare carico il reggente Vito Crimi, il componente anziano del Comitato di garanzia, chiamato ad assumere la guida del Movimento in caso di dimissioni del capo politico.

Una prima deroga - si spiega in ambienti M5s - dovrebbe essere attivata per allungare rispetto ai 30 giorni previsti dallo Statuto la nomina del nuovo capo politico. Questo per consentire l’elezione nella riunione degli Stati Generali del Movimento annunciata ad oggi per metà marzo. Un’altra deroga dovrà essere assunta da Crimi per confermare la validità in carica dei facilitatori, nazionali e regionali, che per regolamento decadono con la fine del mandato del capo politico

ZINGARETTI (PD): NESSUN EFFETTO SUL GOVERNO - Le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico di M5s «credo che sul governo non avranno effetti. Sono segnali di un dibattito interno a M5s, che io rispetto, su come stare in questa fase politica. Io penso che schierarsi contro il centrodestra sia un punto dirimente». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Rainews 24.

SALVINI: TRADITORE E' GRILLO ABBRACCIANDO PD - «Non commento le scelte personali e i problemi degli altri partiti. É Grillo che, abbracciando il Pd, ha tradito la voglia di cambiamento degli italiani. Io li incontro quotidianamente, tantissimi elettori che avevano visto in M5S una speranza di cambiamento. Una volta che Grillo li ha portati a sinistra col Pd sono rimasti delusi. Quindi sceglieranno l’unico cambiamento rimasto, che è la Lega. E poi non commento le scelte personali e in bocca al lupo». Così Matteo Salvini a Catanzaro.

BERSANI: ORA SCELGANO SE A DESTRA O A SINISTRA - «Né di destra né di sinistra...diceva Di Maio, ma il mondo va in un’altra direzione, bisogna stare o di là o di qua. Il problema di M5S è che non hanno modo di decidere, da questo devono uscire». Così Pierluigi Bersani, deputato di Leu. «Perché si dimette a 4 giorni dalle elezioni regionali? Mi sfugge, ma le loro sono dinamiche un pò esoteriche, si fatica a vedere elementi tattici - aggiunge l’ex segretario Pd -. Mettici chiunque al posto di Di Maio, comunque nessuno può fare tutte quelle cose insieme a 33 anni, dopo Alessandro Magno e Mozart...nessuno reggerebbe».

SILVESTRI (M5S): FINITA EPOCA "E' COLPA DI DI MAIO" - «Finita l’epoca degli «è colpa di di maio». siamo i soli artefici del nostro presente e futuro. Adesso vi dico cosa succederà. I media vorranno in tutti i modi estorcere i nomi del prossimo capo politico. Il motivo è puramente commerciale, le lotte fra correnti vendono copie, quindi è normale il tentativo della stampa di fossilizzare tutto il dibattito su questo. Noi abbiamo uno scopo diverso adesso, che non è la ricerca dei nomi. Il Movimento deve sciogliere dei nodi importanti che, data la sua crescita precoce, sono rimasti irrisolti». Lo scrive su Fb Francesco Silvestri, tesoriere del M5S alla Camera.