Regionali, Emiliano: «Sostegno di Italia viva? Stiamo lavorando»

Il mancato sostegno di Iv per le elezioni in Puglia? «Stiamo lavorando...». Così ha risposto ai cronisti il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, entrando a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Conte e il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia sulle celebrazioni per i 50 anni dell’istituzione delle Regioni.

Intanto anche se si sono criticati a vicenda ruvidamente, da oggi Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda lavoreranno insieme. Oggi, a quanto si apprende, il coordinatore Iv Ettore Rosato ha incontrato Carlo Calenda e i due hanno deciso, oltre che sostenere in Emilia Romagna Stefano Bonaccini, di esprimere un candidato comune in Puglia, dove nè Iv nè Azione sosterranno Michele Emiliano, e di marciare con candidati comuni anche in altre Regioni.

LE PAROLE DI MARTINA - Leggo di accordi tra Carlo Calenda e Matteo Renzi per candidati alternativi al centrosinistra alle regionali, con l’unico risultato di aiutare così Salvini e la destra più pericolosa. Perché nei sistemi elettorali maggioritari a turno unico, presentare candidati che dividono il tuo campo significa solo questo: aiutare le destre che invece si sono unite. E’ la vecchia logica del vicino-nemico che ci ha già fatto pagare prezzi molto alti in passato e pare non abbia insegnato nulla purtroppo. Replicare queste logiche divisive è davvero un clamoroso errore». Lo afferma Maurizio Martina, deputato del Pd.

LA REPLICA DI CALENDA - «Caro Maurizio Martina non attacca. Non è che voi vi ricandidate il peggior Governatore d’Italia senza alcun confronto e poi ci chiedete di stare zitti e buoni. Ne parliamo dopo le elezioni in Emilia Romagna. Fino a quel momento pancia a terra e zero polemiche». Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo al deputato del Pd, Maurizio Martina, critico sulla scelta di Calenda e Matteo Renzi di proporre alle prossime regionali in Puglia un candidato alternativo al governatore uscente Michele Emiliano che domenica scorsa ha vinto le primarie del centrosinistra. Per Martina, il rischio è così si aiuti «Salvini e la destra più pericolosa».

In precedenti tweet, Calenda critica aspramente Emiliano e il Pd, conversando con alcuni internauti che criticano la decisione di dividere la coalizione di centrosinistra in Puglia. A loro Calenda domanda che «dignità mostra il Pd» nel sostenere Emiliano che «ha definito i governi del Partito democratico 'al soldo delle Lobby'» e «ha presentato ricorsi (regolarmente persi) su ogni atto dei nostri Governi». Calenda scrive poi che le «primarie in Puglia sono militarizzate dalle clientele e dal Pd locale sottomesso a Emiliano» che «non c'entra nulla con il centrosinistra, tanto che è stato appoggiato ed ha appoggiato sindaci apertamente fascisti».

L'INVITO A RIPENSARE - «L'atteggiamento di Italia Viva in Calabria e in Puglia rischia di essere un regalo alla destra di Salvini e al sovranismo. Anche solo un voto sottratto alla sfida democratica per contrastare l’avanzata della lega e della destra nel sud è un clamoroso errore». Così in una nota Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd, che «invita gli amici di Iv a ripensarci e a scegliere con nettezza il campo politico dove stare»