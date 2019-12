Barletta, in fiamme deposito di rifiuti

BARLETTA - Un inferno di fiamme alte e minacciose, una densa coltre di fumo acre. Si è svegliata così Barletta questa mattina a causa di un improvviso e misterioso incendio divampato all’interno della «Dalena Ecologia Srl», un’azienda specializzata nello stoccaggio, adeguamento e triturazione di rifiuti tica su via Via Vecchia Madonna dello Sterpeto.

Cosa sia successo di preciso è ancora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri che stanno cercando di capire cosa possa aver generato il vasto incendio che, tra le 7 e le 8, sta facendo vivere attimi di preoccupazione ai residenti ed ai barlettani. L’unica certezza è che le fiamme si sono sprigionate improvvisamente all'interno di un capannone dell'azienda, nella zona industriale di via Trani, in cui si prepara il Css (Combustibile solido secondario, l’ex combustibile da rifiuti) poi utilizzato dallo stabilimento Buzzi Unicem.

LA TESTIMONANZA - «La colonna di fumo era visibile dalla città», dice Raffaele Corvasce, presidente del circolo Legambiente Barletta e tra i primi ad accorrere sul posto. «L'aria è irrespirabile a causa della coltre di fumo nero». L'intera zona, che si estende per migliaia di metri quadrati, è stata transennata ed è presidiata dalla Polizia locale, dai Carabinieri e della Polizia di Stato. Sul posto anche diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di contenere il vasto rogo. «Si sentono ancora alcuni scoppi provenire dall'interno dello stabilimento - aggiunge Corvasce - segno questo che l'incendio non è stato domato e, anzi, sta continuando a divorare i cumuli di rifiuti stoccati nell'azienda. È un vero disastro ambientale. Chiederemo all'amministrazione comunale di fare chiarezza su quanto è accaduto. Occorre accertare le responsabilità ed eventali negligenze. Barletta che si dichiara "green" e "plastic free" cosa sta facendo davvero per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini?»